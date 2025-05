Infortunio sul lavoro | precipita da 8 metri operaio gravissimo in ospedale

Un'altra tragica caduta nel mondo del lavoro. A Trezzo sull’Adda, un operaio di 34 anni è precipitato da un’altezza di 8 metri, riportando ferite gravissime. Questo incidente sottolinea l'urgenza di garantire la sicurezza nei cantieri, un tema sempre più centrale nel dibattito sociale. Ogni giorno, migliaia di lavoratori sono esposti a rischi inaccettabili. È tempo di agire: la vita e la salute devono essere priorità indiscutibili!

Gravissimo incidente sul lavoro a Trezzo sull'Adda, alle porte della Brianza. Un operaio di 34 anni che lavorava all'interno di un cantiere è precipitato da un'altezza di 8 metri. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 maggio. Erano circa le 15.20 quando il giovane è.

