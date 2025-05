Infortunio Bisseck in PSG-Inter | Inzaghi cambia sistema

Infortunio inaspettato per Yann Bisseck durante PSG-Inter, un momento che ha costretto Simone Inzaghi a rivedere la sua strategia. Questo imprevisto sottolinea l'importanza della profondità della rosa in un periodo di alta intensità . Il cambio di modulo potrebbe essere la chiave per affrontare le sfide future. Riuscirà l'Inter a trasformare questa situazione in opportunità ? Lo spettacolo è appena iniziato!

Yann Bisseck è costretto a lasciare il campo, poco dopo il suo ingresso, nel secondo tempo di PSG-Inter. Simone Inzaghi risponde decidendo di cambiare modulo. LA NOTIZIA – Yann Bisseck ha dovuto abbandonare il campo, nel secondo tempo di PSG – Inter a causa di un problema muscolare. Il calciatore tedesco, entrato da poco al posto di Benjamin Pavard, è stato sostituito per un fastidio accusato a seguito di un movimento innaturale. Al suo posto il tecnico Simone Inzaghi ha deciso di schierare Carlos Augusto, cambiando il sistema di gioco con la presenza di 4 difensori. Il match è al momento sul punteggio di 3-0 per il PSG, con l'Inter che non è mai stata realmente in partita.

Inter, nuovo attaccante per Inzaghi: Bisseck pedina di scambio

L'Inter è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. La trattativa per un nuovo attaccante potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio con Bisseck.

