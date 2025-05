Infortuni Tajani | Grazie a Calderone per quanto sta facendo piaga da curare assolutamente

Il vicepremier Tajani esprime gratitudine al ministro Calderone per l'impegno contro le morti sul lavoro, un tema cruciale nel dibattito nazionale. La sicurezza sul lavoro non è solo una questione di numeri, ma riguarda la dignità e la vita di ogni lavoratore. In un'epoca in cui il lavoro cambia rapidamente, è fondamentale affrontare questa piaga con urgenza e determinazione. Un trend che chiama tutti a riflettere sulla responsabilità collettiva per un futuro migliore.

(Adnkronos) ‚Äď "Ringrazio il ministro Calderone per quello che sta facendo in questa fase complicata ad esempio sulle morti sul lavoro, una piaga che assolutamente va curata nel nostro Paese". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, intervenendo in video collegamento alla giornata conclusiva del Festival del Lavoro a Genova. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Infortuni, Tajani: ‚ÄúGrazie a Calderone per quanto sta facendo, piaga da curare assolutamente‚ÄĚ

