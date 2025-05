Infortuni dalla tragedia al teatro | Diamo voce a chi non c’è più per innescare un cambiamento

La tragedia sul lavoro non deve restare un’eco nel silenzio. In scena, il nuovo spettacolo di Andrea Gianni riporta alla luce quegli eventi drammatici, trasformando il teatro in un potente strumento di cambiamento. Attraverso storie vere di chi non c'è più, questo progetto invita a riflettere sull’importanza della sicurezza nei cantieri. Un appello forte e chiaro: facciamo in modo che ogni voce trovi il coraggio di essere ascoltata!

di Andrea Gianni MILANO Lo spettacolo si ispira a una vicenda realmente accaduta, a una di quelle tragedie nei cantieri che cadono nel silenzio, sempre con lo stesso tragico copione. La sicurezza sul lavoro diventa teatro, con attori improvvisati, per lanciare un messaggio, sensibilizzare sulla prevenzione, sul rispetto della norme e su grandi e piccole azioni quotidiane fondamentali per proteggere vite. Anticipato dal tutto esaurito già nei giorni precedenti, si è svolto nella sala Pacta–Dei Teatri Milano lo spettacolo "A che ora torni?", promosso da Esem-Cpt, l'ente bilaterale per la formazione e la sicurezza in edilizia, con il patrocinio di Ats Milano Città Metropolitana, la collaborazione della Città Metropolitana di Milano e la complicità creativa dell'associazione Le Compagnie Malviste Ets.

