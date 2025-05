Individuato l’autore del post shock contro la figlia di Meloni | è un professore di Napoli

Un episodio inquietante scuote l'Italia: un professore di Napoli ha pubblicato un post shock contro Ginevra Meloni, figlia della premier. Questo gesto non è solo un attacco personale, ma riflette un clima di odio che sembra sempre più diffuso sui social. Un tema caldo in un'epoca in cui la violenza verbale online può avere ripercussioni devastanti. Come reagirà la politica a questo escalation? La risposta potrebbe segnare il futuro del dibattito pubblico.

La foto del volto della premier, accanto a quello della figlia Ginevra, circolava da ore sui social. Poi quel messaggio, agghiacciante, che evocava la sorte della ragazza di Afragola. Un commento d’odio, firmato con nome e cognome, che ha fatto rapidamente il giro del web fino a raggiungere Palazzo Chigi. Leggi anche: “Come la ragazza di Afragola”, terribili parole contro la figlia di Meloni. Arriva la risposta: “Clima d’odio” Leggi anche: “Come la ragazza di Afragola”, terribili parole contro la figlia di Meloni. Arriva la risposta: “Clima d’odio” Dietro l’account che ha pubblicato il post si nasconde, secondo quanto accertato dalla Polizia postale, un docente di tedesco in servizio in una scuola superiore della provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Individuato l’autore del post shock contro la figlia di Meloni: è un professore di Napoli

Minacce alla figlia di Meloni, il deputato casertano: "Inaccettabile, autore sia individuato e sanzionato"

Le minacce alla figlia di Giorgia Meloni fanno emergere un problema sociale allarmante: la violenza nelle comunicazioni.

