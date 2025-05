Indagine su alimentazione sostenibile | conoscenze sprechi e impatto dei consumatori

Un'indagine recente ha svelato un dato sorprendente: oltre il 50% degli italiani si dedica a un'alimentazione sostenibile, focalizzandosi soprattutto sulla salute e l'ambiente. Ma attenzione: la dimensione etica e sociale resta in secondo piano. Questo riflette un trend globale in cui il benessere personale spesso prevale su valori collettivi. E tu, sei pronto a fare il passo in più per un futuro alimentare davvero responsabile?

Un recente sondaggio rivela che oltre la metà dei cittadini si impegna per un’alimentazione sostenibile, interpretata principalmente come un approccio salutare e rispettoso dell’ambiente, pur faticando ad abbracciare aspetti etici e sociali. La ricerca, condotta attraverso un questionario online e coinvolgendo quasi 4.000 partecipanti, sottolinea come quasi l’80% dei rispondenti non conosca la corretta ripartizione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Indagine su alimentazione sostenibile: conoscenze, sprechi e impatto dei consumatori

Cerca Video su questo argomento: Indagine Alimentazione Sostenibile Conoscenze Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nutrizione sostenibile e lotta agli sprechi: presentata l'Indagine di Cittadinanzattiva; Biologico in italia: acquisti in crescita, conoscenza scarsa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sostenibilità, indagine: cittadini attenti a dieta green e allo spreco alimentare

Riporta msn.com: Il Progetto 'Nutrizione sostenibile e lotta agli sprechi' è realizzato da Cittadinanzattiva, in collaborazione con l’EngageMinds Hub dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e con il contributo non ...

Un italiano su due segue una dieta sostenibile, ma c’è poca consapevolezza su etichette e sprechi

Scrive foodaffairs.it: Più della metà degli italiani dichiara di seguire un’alimentazione sostenibile, principalmente intesa come salutare e rispettosa dell’ambiente. Tuttavia, emerge una certa difficoltà nel considerare an ...

Vivere sostenibile

Da sanihelp.it: L’indagine, durata sei mesi, ha interpellato 420 persone in tutto il Paese esaminando diversi ambiti del vivere sostenibile: i consumi e lo shopping responsabile, la mobilità sostenibile, la gestione ...