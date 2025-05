Indagine della Finanza Confiscati soldi e villa

A Follonica, il mare non è l'unico a riservare sorprese: le Fiamme Gialle hanno confiscato oltre 420mila euro e una villa, frutto di attività illecite. Questo episodio si inserisce in un trend crescente di lotta alla criminalità economica, che sta allertando sempre più le autorità. Un chiaro segnale che la giustizia non dorme mai, e che la bellezza della costa deve restare incontaminata. Scopri cosa si cela dietro queste operazioni!

Operazione delle Fiamme gialle a Follonica: confiscate in via definitiva disponibilità finanziarie per oltre 420mila euro e una villa che si trova nella cittadina del Golfo. Il provvedimento è scattato a seguito di una sentenza di condanna emessa dal tribunale di Grosseto "nei confronti di quattro soggetti dediti alla commissione di plurime condotte illecite". In particolare, le indagini, svolte dalle fiamme gialle in sinergia con i carabinieri, "hanno consentito di far luce sull’esistenza di un sodalizio criminale finalizzato allo sfruttamento ed al favoreggiamento della prostituzione operante tra i comuni di Follonica e Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Indagine della Finanza. Confiscati soldi e villa

Scrive lanazione.it: Dopo un’operazione delle Fiamme gialle di Follonica con i carabinieri e in seguito alle condanne gli imputati hanno ’perso’ 420mila euro e una casa.

Sfruttamento della prostituzione, dopo la condanna definitiva la confisca di soldi e di una villa

Segnala msn.com: FOLLONICA - Favoreggiamento della prostituzione, matrimoni combinati, spaccio e contrabbando, condannati in quattro a Follonica: scatta la confisca di denaro e beni per l'indebito arricchimento tramit ...

