Incubo Inter la finale di Champions League è una lezione di calcio da parte del Psg

L'Inter ha vissuto un incubo nella finale di Champions League, subendo una lezione di calcio dal PSG. La sconfitta netta mette in evidenza un trend preoccupante: la crescente distanza tra le grandi d'Europa e le squadre italiane. Mentre il PSG brillava con un palleggio fluido e incisivo, l’Inter ha faticato a trovare ritmo e intensità. È un richiamo urgente per il nostro calcio, che deve riscoprire la propria identità per tornare competitivo.

L’Inter torna a casa senza la Champions League e non c’è nulla da dire. Sconfitta netta con un Psg tecnicamente superiore e che si è presentato a Monaco di Baviera con la spina dell’intensità ben attaccata. L’Inter no, fino a consegnarsi imbelle al palleggio orizzontale, preciso e narcotizzante della squadra di Luis Enrique per poi capitolare davanti alle frequenti imbucate verticali. E’ stata una lezione senza appello, umiliante per dimensione e per come si è sviluppata senza mai l’impressione che qualcosa potesse cambiarne il corso. Ha vinto il Psg 5 a 0, coronando il sogno dell’emiro e lo ha fatto non appena si è liberato della collezione di figurine, affidandosi a un uomo di calcio come l’icona spagnola. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Incubo Inter, la finale di Champions League è una lezione di calcio da parte del Psg

