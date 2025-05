Incredibile che ancora oggi il nome e la dignità di Maradona vengano calpestati in questo modo MD

È davvero sconcertante che il nome di Diego Armando Maradona venga ancora messo in discussione. Juanma Castaño, noto giornalista spagnolo, ha espresso una critica pungente sull'annullamento del processo riguardante la sua morte nel 2020. Questo caso va oltre il calcio: tocca le corde della giustizia e della dignità umana. La lotta per verità e rispetto continua, sollevando interrogativi su come trattiamo le leggende e i loro legami con il mondo attuale.

Il noto giornalista sportivo spagnolo Juanma Castaño ha espresso una dura critica in merito all’annullamento del processo per la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta nel novembre del 2020. Le sue dichiarazioni hanno suscitato clamore per la franchezza con cui ha commentato il caso giudiziario che continua a far discutere in Argentina e nel mondo del calcio. Il procedimento penale, che avrebbe dovuto accertare eventuali responsabilità mediche e legali nella morte dell’ex campione argentino, è stato dichiarato nullo a causa della partecipazione della giudice Julieta Makintach a un documentario dedicato proprio alla vicenda. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - «Incredibile che ancora oggi il nome e la dignità di Maradona vengano calpestati in questo modo» (MD)

“Oggi sono così, incredibile”. Garlasco, cosa fanno e come sono diventate le gemelle Cappa

Oggi rivisitiamo il complesso caso del delitto di Garlasco, che continua a suscitare interesse e discussioni quasi vent'anni dopo.

