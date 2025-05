Incontro al femminile | Mimì Pecci Blunt e la Parigi degli ‘Anni folli’

Domani, Villa Reale di Marlia si trasformerà in un palcoscenico per celebrare il fascino intramontabile di Mimì Pecci Blunt e la Parigi degli “Anni Folli”. Questo incontro al femminile, organizzato dall'associazione Napoleone ed Elisa, non è solo un tuffo nella storia, ma un invito a esplorare l'eredità che queste donne straordinarie ci lasciano. Non perdere l'opportunità di scoprire come la moda e l'arte continuano a is

Mimì e la Parigi degli ‘Anni folli’. La donna alla quale è ispirata l’ultima collezione di Dior è protagonista dell’appuntamento di domani di “Villa Reale di Marlia: tre incontri al femminile”. A cura dell’associazione Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana Aps. Alle ore 11, negli spazi della Limonaia Nord, Villa Reale ospita Simonetta Giurlani Pardini, curatrice dei testi e delle ricerche di archivio della mostra permanente relativa alla contessa Mimì Pecci Blunt, allestita nella Palazzina dell’Orologio. Nella Parigi degli “Anni folli”, in quello straordinario fermento artistico e intellettuale, Mimì Pecci conobbe e sposò Cecil Blumenthal. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incontro al femminile: Mimì Pecci Blunt e la Parigi degli ‘Anni folli’

Domenica a Villa Reale spazio a “Mimì e la Parigi degli anni folli“

Domenica 1 giugno, Villa Reale di Marlia ospiterà l'incontro "Mimì e la Parigi degli anni folli", nell'ambito della rassegna "Villa Reale di Marlia: tre incontri al femminile", organizzata dall'associazione "Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana APS" e promossa da ViVi Capannori.

Cerca Video su questo argomento: Incontro Femminile Mimì Pecci Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incontro al femminile: Mimì Pecci Blunt e la Parigi degli ‘Anni folli’; Incontri al femminile a Villa Reale: Simonetta Giurlani Pardini racconta Mimì e la Parigi degli ‘Anni folli’; ‘Vivi Capannori 2025-Programma di domenica 1 giugno; Villa Reale di Marlia: tre incontri al femminile. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media