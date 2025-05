Incidenti tre carambole notturne in Friuli | quattro feriti uno è gravissimo

Notte da incubo in Friuli: tre carambole stradali hanno lasciato quattro feriti, uno dei quali è in condizioni gravissime. Questo drammatico evento mette in evidenza un trend preoccupante: l’aumento degli incidenti notturni nelle aree urbane. È fondamentale riflettere sull'importanza della sicurezza stradale, soprattutto mentre le festività si avvicinano e il traffico intensifica. Un invito a tutti: la prudenza alla guida può salvare vite.

UDINE - È stata una notte movimentata sulle strade del Friuli, con tre distinti incidenti che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell?ordine e, in un.

