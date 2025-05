Incidente tremendo più macchine coinvolte | tutto bloccato

Un incidente a catena lungo la via Pontina ha bloccato il traffico in direzione Roma, coinvolgendo sei veicoli. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: l’aumento degli incidenti stradali legati alla distrazione alla guida. È un richiamo urgente a riflettere sull'importanza della sicurezza stradale e della prudenza. La strada può essere insidiosa, ma la responsabilità è nelle nostre mani. Rimanete aggiornati e conducete con attenzione!

Un incidente a catena si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 31 maggio 2025, lungo la via Pontina, in direzione Roma. Il tamponamento, che ha coinvolto sei automobili, è avvenuto all'altezza del chilometro 17,800, nei pressi di Spinaceto, quartiere della Capitale situato oltre il Grande Raccordo Anulare. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno prestato soccorso ai feriti. Due persone hanno riportato traumi seri e sono state trasportate in ospedale. Presenti anche le pattuglie della Polizia Locale e i mezzi di soccorso stradale, impegnati nei rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Tremendo incidente tra auto: Monica Quattrini muore a 59 anni

Tragico incidente a Tresignana, Ferrara: Monica Quattrini, 59 anni, ha perso la vita in un grave scontro automobilistico avvenuto in via del Mare, probabilmente a causa di una mancata precedenza.

Tremendo incidente in galleria: violento frontale, seguito da tamponamento. Cinque persone coinvolte, una donna elitrasportata in ospedale

Riporta ildolomiti.it: Avrebbe potuto avere conseguenze tragiche il terribile incidente che si è verificato attorno alle 11.30 di oggi - giovedì 29 maggio - all'interno della galleria di Costa Volpino, sulla SS42 del Tonale ...

Tremendo frontale in galleria, l'impatto violentissimo: coinvolti una macchina e un furgone

Secondo ildolomiti.it: ANFO. Tremendo schianto nelle scorse ore lungo la statale 237 nel bresciano sul territorio comunale di Anfo dove sono rimasti coinvolti due conducenti trentini. Sulla dinamica esatta sono in corso le ...

Incidente tremendo: furgone in contromano si schianta su diverse auto

msn.com scrive: Il bilancio è stato subito tremendo con diverse persone rimaste coinvolte. Incidente tremendo sulla ... mentre le lamiere contorte di una macchina si trovavano sull’ultima corsia di sorpasso.