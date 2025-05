Incidente tra due auto a Milano 2 bambini e il papà in ospedale Strada chiusa

Un tragico incidente stradale ha coinvolto due auto a Milano, in viale Enrico Fermi, lasciando due bambini e il loro papà in ospedale. La strada è stata chiusa, evidenziando l’urgenza di riflettere sulla sicurezza stradale nelle aree urbane. Questo evento ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione alla guida, soprattutto in zone affollate. La comunità milanese attende ora aggiornamenti sulla salute dei feriti e sulle misure che seguiranno.

Incidente stradale a Milano in viale Enrico Fermi (zona Niguarda) all'altezza dell'incrocio con via Majorana, in direzione periferia. Due uomini e due bambini sono finiti in ospedale. Abbattuto un cartello stradale Intorno a mezzogiorno e mezza, due auto si sono schiantate.

Bimbo di 3 anni cade dal balcone a Milano, l’incidente mentre i genitori erano in casa: «Fuori pericolo». Come sta

Un grave incidente si è verificato a Milano, dove un bambino di tre anni è caduto dal balcone della sua abitazione.

