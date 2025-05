Incidente tra auto e moto a Visso morto centauro 70enne dopo essere precipitato in una scarpata

Tragedia a Visso, dove un incidente tra un'auto e una moto ha spezzato la vita di un centauro 70enne. L'uomo è precipitato in una scarpata, vanificando ogni tentativo di soccorso. Questo drammatico evento ci ricorda quanto sia cruciale promuovere la sicurezza stradale, soprattutto in un periodo in cui l'uso delle due ruote è in aumento. La strada può essere una libertà, ma anche un rischio da non sottovalutare.

Incidente stradale a Visso (Macerata) tra auto e moto, morto un motociclista 70enne, volato giù da una scarpata dopo lo scontro: inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incidente tra auto e moto a Visso, morto centauro 70enne dopo essere precipitato in una scarpata

