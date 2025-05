Incidente sulla statale 16 | traffico rallentato e code in direzione sud

Un incidente sulla statale 16 a Bari sta creando disagi significativi per chi si dirige verso sud, con traffico fortemente rallentato e code in aumento. Questo evento mette in luce la crescente attenzione alla sicurezza stradale, un tema caldo in un periodo di intensificazione dei viaggi. È fondamentale rimanere informati non solo per evitare ritardi, ma anche per riflettere su come migliorare la nostra mobilità quotidiana. Restate sintonizzati per aggiornamenti!

Traffico fortemente rallentato e code si registrano, a causa di un incidente, sulla statale 16 a Bari, in direzione sud. Nel sinistro, che si è verificato all'altezza dello svincolo per Carrassi e Carbonara, sarebbe rimasta coinvolta anche una moto.

Incidente sulla Statale 36: tre feriti e traffico in tilt tra Arosio e Capriano

Un incidente stradale ha causato forti rallentamenti sulla Strada Statale 36, con tre feriti, tra Arosio e Capriano.

