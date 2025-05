Incidente stradale a Foggia | impatto tra due auto un ferito grave ed elisoccorso in via Cerignola

Un grave incidente stradale ha scosso oggi Foggia, con due auto coinvolte e un ferito in condizioni critiche, trasferito d’urgenza in ospedale grazie all'elisoccorso. Questo evento tragico riporta alla luce un tema cruciale: la sicurezza sulle strade. Con l'aumento del traffico e la distrazione alla guida, è fondamentale riflettere sull'importanza di una guida responsabile. La vita di ognuno di noi dipende da scelte consapevoli al volante.

Grave incidente stradale, alle porte di Foggia: intorno alle 15.30 di oggi, 31 maggio, per cause ancora da accertare, si è verificato un violento impatto lungo via Cerignola, uno dei principali accessi alla città. Nell'impatto sarebbero rimaste coinvolte due autovetture e, al momento, il bilancio.

Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo

Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Alessio Russo, 26enne di San Tammaro. L’autopsia sul corpo del giovane, per la quale è stato conferito incarico al perito, è stata disposta dalla dottoressa Turco, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per fare chiarezza sulle cause del decesso avvenuto il 9 maggio a San Prisco.

FOGGIA Foggia. Terribile incidente sulla tangenziale di Foggia: 1 morto, 1 ferito grave (LE IMMAGINI)

Incidente su Viale Ofanto a Foggia: coinvolta auto di grossa cilindrata, feriti operatori del 118

Incidente in tangenziale. Un morto e quattro feriti

