Incidente provoca il caos a Torino | scontro tra due auto una sale sul cofano dell' altra

Caos questa mattina a Torino, dove un insolito incidente ha catturato l'attenzione dei passanti in piazza Bernini. Una Citroën C3 ha "salito" il cofano di una Fiat Panda, creando un curioso spettacolo. Fortunatamente, nessun ferito, ma l'episodio ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla guida, specialmente in aree affollate. In un'epoca in cui la sicurezza stradale è al centro del dibattito pubblico, incidenti come questo devono farci rifletter

Caos nella mattinata di oggi, sabato 31 maggio 2025, in piazza Bernini a Torino dove si è verificato un singolare incidente. A scontrarsi sono state due auto, una Citroën C3 e una Fiat Panda, con la prima vettura che è salita con una ruota sul cofano della seconda. Non si sono verificati feriti.

Incidente sull'A1: coinvolte quattro auto della polizia che scortavano i tifosi del Milan, feriti e caos in autostrada

Un grave incidente sull'A1 ha coinvolto quattro auto della polizia che scortavano i tifosi del Milan al ritorno dalla finale di Coppa Italia.

Caos in tangenziale a Torino: tir si ribalta e traffico in tilt

Da giornalelavoce.it: Svincolo Debouchè, ore di passione per gli automobilisti. La Tangenziale di Torino, oggi pomeriggio, è rimasta completamente bloccata a causa di un incidente spettacolare e potenzialmente drammatico c ...

Incidente in tangenziale sud a Torino: doppio cappottamento e quattro feriti

Scrive giornalelavoce.it: Doppio cappottamento sulla tangenziale sud di Torino. Erano da poco passate le 20 di sabato 24 maggio quando, all’altezza dello svincolo di Debouchè, in direzione Piacenza, due veicoli si sono scontra ...

Incidente in tangenziale nord di Torino provoca traffico bloccato: gli automobilisti in difficoltà

Da gaeta.it: Pochi istanti dopo il primo sinistro, un secondo incidente ha colpito la zona di Rivalta di Torino, dove un’auto si è scontrata con un tir. Questo nuovo evento ha ulteriormente complicato la già ...