Incidente mortale in Viale Redi ripristinata la segnaletica

Tragedie come quella di ieri in viale Redi ci ricordano l'importanza cruciale della sicurezza stradale. Dopo l’incidente mortale che ha coinvolto un avvocato, la segnaletica è stata prontamente ripristinata: un passo necessario, ma non sufficiente. La crescente incidenza di incidenti in città solleva interrogativi su come migliorare la convivenza tra veicoli e utenti vulnerabili. È tempo di riflettere e agire per strade più sicure per tutti.

Ieri è stata sostituta la cartellonista all'incrocio tra Viale Redi e Via Doni, intersezione in cui ha perso la vita un avvocato di 62 anni. Quest'ultimo era in sella a un motorino quando un furgone gli si è parato davanti svoltando verso il Mugnone. I soccorsi hanno provato a rianimare.

Firenze, gravissimo incidente stradale in viale Redi: traffico bloccato

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in viale Redi, a Firenze, coinvolgendo una moto e un camioncino e causando il blocco totale del traffico.

L’incidente mortale in viale Redi. Si indaga per omicidio stradale. E il cartello arrugginito sparisce

Nello scontro ha perso la vita l'avvocato Gianni Salocchi: alla guida del camion un 41enne. La segnaletica è stata subito sostituita. L'ultimo saluto: "Professionista esemplare".

Ancora un incidente mortale a Firenze. Viale Redi e quell’incrocio senza pace, i tragici precedenti

I residenti lo chiamano "incrocio killer". Negli anni si sono susseguiti gravissimi scontri, spesso letali. I cittadini, a più riprese, hanno protestato per avere più sicurezza

Il cartello illeggibile sostituito dopo l’incidente mortale

Era stato il nostro giornale a segnalare, all'incrocio Redi-Doni, la presenza di un cartello illeggibile a causa di un incendio avvenuto nell'estate del 2022. Rufilli: "Nessuno, prima, mi aveva segnal