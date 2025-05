Incidente mortale in autostrada | uomo in scooter si schianta e muore grave la passeggera

Sabato 31 maggio 2025, un tragico incidente sull’A7 ha spezzato una vita e lasciato un segno profondo nella comunità. Un uomo di 46 anni, in sella al suo scooter, ha perso la vita, mentre la passeggera è gravemente ferita. Questo avvenimento ci ricorda l'importanza della sicurezza stradale, soprattutto in un periodo in cui le due ruote stanno conquistando sempre più spazio sulle strade. Non dimentichiamo mai di proteggere ciò che amiamo.

Incidente mortale e traffico in tilt sull'autostrada A7. Intorno alle ore 10:40 di sabato 31 maggio 2025 c'è stato un tragico schianto, autonomo secondo i primi accertamenti, nel quale ha perso la vita un uomo di 46 anni di origini milanesi alla guida di uno scooter. Ferita anche la passeggera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Incidente mortale in autostrada: uomo in scooter si schianta e muore, grave la passeggera

Incidente mortale in A7: uomo di 46 anni si schianta con un maxi scooter. Autostrada chiusa tra Ronco e Busalla

Incidente mortale sulla a7 tra ronco scrivia e busalla, muore motociclista 46enne

Incidente sulla A7 Milano-Genova, motociclista 46enne perde la vita

