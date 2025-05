Incidente mortale a Portole | auto fuori strada muore il conducente

Tragedia a Portole: un incidente mortale ha stravolto la quiete della serata. Il conducente di un’auto è deceduto dopo che il veicolo è uscito di strada, nei pressi dello svincolo per Golobici. Un episodio che riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, in un contesto in cui gli incidenti continuano a mettere a rischio la vita degli automobilisti. È fondamentale riflettere sulle nostre abitudini al volante.

Tragedia sulla strada tra Gradina e Levade. Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di venerdì 30 maggio nei pressi dello svincolo per Golobici, nel comune di Portole, lungo la strada che collega Gradina a Levade. Secondo quanto riferito dalla Questura istriana, una persona ha perso la vita nello schianto. Auto esce di strada, morto il conducente. L'impatto è avvenuto intorno alle 19:45, quando il conducente di un'auto, ancora non identificato ufficialmente, ha perso il controllo del mezzo, che è poi uscito di strada. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

