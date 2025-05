Incidente mortale a Budrio scontro auto moto | la vittima è un 24enne di Bologna

Un tragico incidente ha scosso Budrio, portando via un giovane di soli 24 anni. Questo evento drammatico riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui le strade sono percorse da un numero crescente di motociclisti. Ogni vita persa è una storia spezzata: quanto è importante riflettere sulle nostre abitudini al volante e sulle misure di sicurezza? Un invito a tutti noi a prestare attenzione.

Budrio (Bologna), 31 maggio 2025 - Le strade della provincia di Bologna hanno mietuto un'altra vittima oggi, all'ora di pranzo. A perdere la vita, a Budrio, un 24enne residente a Bologna. Erano da poco passate le 13. Il giovane era in sella alla sua moto e stava percorrendo la via San Vitale, in territorio di Budrio, da Medicina verso il bolognese. Dall'altra parte, ovvero da Castenaso verso Medicina, sopraggiungeva un'auto guidata da una 42enne, residente in provincia di Bologna. Ad un certo punto, per cause da chiarire, la moto del 24enne si è scontrata frontalmente con l'auto. L'impatto è stato devastante: il giovane è dapprima caduto sul parabrezza dell'auto per poi cadere al suolo a diversi metri di distanza dal punto d'impatto tra i due mezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it