Incidente in via Mazzacavallo due persone incastrate nell' abitacolo

Un grave incidente in via Mazzacavallo ha scosso il quartiere San Leonardo: due persone sono rimaste incastrate nell'abitacolo dopo uno scontro tra auto. I vigili del fuoco di Parma sono prontamente intervenuti per liberarli. Questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza stradale, un tema sempre più attuale in una società che vive un crescente traffico e distrazione alla guida. La prudenza è fondamentale!

I vigili del fuoco di Parma sono intervenuti nei pressi del Centro Torri, in zona San Leonardo, per liberare due persone rimaste incastrate all'interno di un'auto dopo uno scontro. Erano passate da poco le 17, quando in via Mazzacavallo, per cause ancora in corso d'accertamento, due macchine sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Incidente in via Mazzacavallo, due persone incastrate nell'abitacolo

Scontro tra auto al Centro Torri, due persone incastrate e un ferito

Da gazzettadiparma.it: Incidente nel pomeriggio vicino al centro Torri. Alle 17,10 due auto si sono scontrate in via Mazzacavallo. Due le persone incastrate nell’abitacolo. Oltre al 118 sono intervenuti i vigili del fuoco.