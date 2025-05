Incidente in montagna a Ponte di Legno scivola sulla cima Salimmo | alpinista soccorso

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Ponte di Legno: un alpinista di circa 60 anni è scivolato per oltre 200 metri sulla pala ghiacciata della cima di Salimmo. Questo evento riporta l’attenzione sui rischi dell’alpinismo, un’attività sempre più popolare tra gli amanti della montagna. È fondamentale ricordare l'importanza della sicurezza e dell’equipaggiamento adeguato per affrontare le sfide della natura. La montagna può essere maestra, ma anche crudele.

Brescia, 31 maggio 2025 – Incidente in montagna, nel Bresciano. Questa mattina, verso le 9.30, un alpinista di circa 60 anni è scivolato per centinaia di metri durante un'escursione sulla pala ghiacciata sulla cima di Salimmo a Ponte di Legno. Stando alle prime informazioni l'uomo, dopo essere scivolato per oltre 200 metri, ha riportato diverse ferite. Ma non sarebbe pericolo di vita. Immediato l'intervento dei soccorsi: per recuperare l'escursionista si è alzato in volo anche l'elicottero. Il 60enne è stato tarsportato in ospedale a Trento con un codice giallo.

