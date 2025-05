Incidente in mare al largo di Taranto | sub gravemente ferito da un’elica

Un drammatico incidente ha scosso il mare di Taranto, dove un sub di 39 anni è stato gravemente ferito da un'elica. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza in acqua, un tema sempre più attuale con l’aumento delle attività nautiche estive. Le vacanze dovrebbero essere sinonimo di relax, ma la prudenza è fondamentale. Rimanete informati e attenti, la sicurezza in mare non va mai sottovalutata!

Tarantini Time Quotidiano Drammatico incidente in mare nel primo pomeriggio di oggi al largo della costa orientale della provincia jonica. Un uomo di 39 anni, residente a Castellana Grotte, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’imbarcazione a circa un miglio dalla riva. Le prime ricostruzioni parlano di un impatto violento con l’elica dello scafo, che avrebbe causato lesioni profonde a una gamba e a un braccio. A soccorrere il ferito è stato il conducente della barca coinvolta, che lo ha immediatamente trasportato alla Baia d’Argento, dove ad attenderli c’era un’ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Incidente in mare al largo di Taranto: sub gravemente ferito da un’elica

