Incidente in mare al largo di Taranto | sub gravemente ferito da un’elica

Un drammatico incidente in mare ha scosso la costa di Taranto: un sub di 39 anni è stato gravemente ferito da un'elica. Questo evento tragico riporta l'attenzione sulla sicurezza in attività ricreative che, seppur affascinanti, possono celare rischi enormi. Con l'estate ancora nel pieno, è fondamentale ricordare l'importanza delle precauzioni e della formazione adeguata per tutti coloro che si avventurano tra le onde. La sicurezza non è mai troppa!

Drammatico incidente in mare nel primo pomeriggio di oggi al largo della costa orientale della provincia jonica. Un uomo di 39 anni, residente a Castellana Grotte, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'imbarcazione a circa un miglio dalla riva. Le prime ricostruzioni parlano di un impatto violento con l'elica dello scafo, che avrebbe causato lesioni profonde a una gamba e a un braccio. A soccorrere il ferito è stato il conducente della barca coinvolta, che lo ha immediatamente trasportato alla Baia d'Argento, dove ad attenderli c'era un'ambulanza del 118.

