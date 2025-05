Incidente in Brianza e soccorsi in azione coinvolto anche un mezzo dei vigili del fuoco

Un incidente drammatico ha scosso Monticello Brianza, dove sei persone sono rimaste coinvolte in uno schianto sulla Sp51. I soccorsi, compresi i vigili del fuoco, hanno risposto prontamente all'emergenza. Questo evento mette in luce un trend preoccupante: l'aumento degli incidenti stradali nelle aree rurali. È fondamentale riflettere sulla sicurezza stradale e sulle misure da adottare per prevenire simili tragedie. La vita può cambiare in un istante.

Violento schianto e soccorsi in azione d'urgenza questa mattina a Monticello Brianza. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 11.15 di sabato 31 maggio lungo la Sp51 e ha visto coinvolte ben sei persone: si tratta di due uomini di 51 anni, di uno di 35, di un altro ancora di 52, di una donna di.

Grave incidente in Brianza con una persona investita: soccorsi in azione

Grave incidente stradale a Monticello Brianza: una donna di 65 anni è stata investita mentre attraversava via Virginia Besozzi.

Nel sinistro avvenuto sabato mattina a Monticello sono rimaste coinvolte sei persone. Un'auto è andata contro un pick up dei pompieri

Paura e intervento d'urgenza dei soccorsi per prestare aiuto a un ciclista investito a Bulciago. L'incidente stradale è avvenuto alle 9.15 di questa mattina, sabato 24 maggio, lungo via Giovanni XXIII

Arezzo, 27 maggio 2025 – Tragico incidente stradale lungo la regionale 71 al Riccio di Cortona. Stamani, 27 maggio, un uomo di 39 anni è morto investito da un'auto.