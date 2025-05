Incidente in bici a Montichiari | 14enne ferito in una rovinosa caduta

Attimi di paura a Montichiari per un giovane ciclista di 14 anni, rimasto coinvolto in una caduta rovinosa. L'incidente ricorda l'importanza della sicurezza sulle strade, soprattutto in un periodo in cui sempre più persone scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto. La mobilità sostenibile è un trend in crescita, ma non dimentichiamo che ogni pedalata deve avvenire nel rispetto delle regole e della prudenza. Speriamo in una pronta guarigione per il ragazzo!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura nel tardo pomeriggio. Attimi di tensione a Montichiari nel tardo pomeriggio di venerdì 30 maggio, quando un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito a seguito di una brutta caduta in bicicletta. L’episodio è avvenuto intorno alle 17:50 in via Rampina di San Giorgio, nei pressi del Santuario Rosa Mistica – Madre della Chiesa. La dinamica dell’incidente. In base alle prime ricostruzioni, non ci sarebbero stati altri mezzi coinvolti: il giovane avrebbe perso il controllo della bicicletta autonomamente, finendo violentemente a terra. Le cause esatte della caduta sono ancora da chiarire, ma tutto lascia pensare a un incidente accidentale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incidente in bici a Montichiari: 14enne ferito in una rovinosa caduta

Cerca Video su questo argomento: Incidente Bici Montichiari 14enne Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Scontro tra bici e auto, 14enne finisce all’ospedale

Secondo laprovinciadibiella.it: Ha solo 14 anni l'adolescente rimasto ferito in uno scontro tra auto e bici a Valdengo. Soccorso dal 118, è stato accompagnato all'ospedale ...

Cade con la bicicletta, gravissimo studente 14enne

Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it: STRADELLA. Cade dalla bicicletta e picchia la testa contro il muro di un’abitazione: l’impatto è stato violentissimo. Uno studente di 14 anni che abita in città è ricoverato in coma nel reparto di ...

Stradella, cade dalla bici e sbatte la testa contro muro: 14enne in gravissime condizioni

Scrive msn.com: Ricoverato in Rianimazione al San Matteo di Pavia per emorragia cerebrale causata da trauma cranico. Intervento dei carabinieri in via Montebello per quella che è stata una caduta automoma ...