Incidente al Colle Braida di Valgioie | auto esce di strada e resta in bilico sul dirupo

Un incidente allarmante al Colle Braida di Valgioie: un’auto è finita in bilico su un dirupo, suscitando il tempestivo intervento dei soccorritori. Questo episodio mette in luce il crescente dibattito sulla sicurezza stradale in aree montane, dove le condizioni possono cambiare rapidamente. È fondamentale riflettere su come migliorare la segnaletica e la manutenzione delle strade per prevenire simili situazioni critiche. La vita è preziosa, la prudenza è essenziale!

Allarme nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 maggio 2025, al Colle Braida sul versante di Valgioie. Un'auto ha sbandato ed è uscita di strada rimanendo pericolosamente in bilico su un dirupo. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno soccorso la coppia di automobilisti, e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente al Colle Braida di Valgioie: auto esce di strada e resta in bilico sul dirupo

Cerca Video su questo argomento: Incidente Braida Valgioie Auto Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Incidente: auto esce di strada e resta in bilico sul dirupo; INCIDENTE AL COLLE BRAIDA: AUTO SI RIBALTA IN BILICO SUL DIRUPO, DUE FERITI. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incidente al Colle Braida di Valgioie: auto esce di strada e resta in bilico sul dirupo

Secondo torinotoday.it: Allarme nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 maggio 2025, al Colle Braida sul versante di Valgioie. Un'auto ha sbandato ed è uscita di strada rimanendo pericolosamente in bilico su un dirupo. Sul posto ...

INCIDENTE AL COLLE BRAIDA: AUTO SI RIBALTA IN BILICO SUL DIRUPO, DUE FERITI

Segnala valsusaoggi.it: VALGIOIE - Nel pomeriggio di venerdì 30 maggio c'è stato un incidente stradale sul Colle Braida, versante di Valgioie: un'auto è uscita fuori di strada, finendo in bilico sul dirupo. Le due persone a ...