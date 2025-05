Incidente a Maslianico moto si schianta contro un’auto | morto centauro 51enne

Un tragico risveglio per la comunità di Maslianico: un centauro di 51 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Questo evento riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, sempre più cruciale in un periodo in cui le moto stanno diventando simbolo di libertà e avventura. La perdita di una vita è un monito: è fondamentale rispettare le regole della strada e promuovere una guida responsabile per evitare simili tragedie.

Como, 31 maggio 2025 – Tragico incidente stradale, all’alba di sabato, in via Roma a Maslianico, nel Comasco. Poco prima delle 6, un uomo di 51 anni è morto dopo che la sua moto si è scontrata con un'auto ed è rimasta incastrata sotto la vettura. L’impatto è stato molto violento e, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Dopo l’allarme sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso decollato in emergenza. Ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul luogo dell’investimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Maslianico, moto si schianta contro un’auto: morto centauro 51enne

