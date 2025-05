Incidente a Desenzano del Garda pedone travolto da un camper | è gravissimo

Tragedia a Desenzano del Garda: un pedone di 69 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato travolto da un camper. L'incidente, avvenuto nella mattinata, riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più cruciale in un'epoca in cui il turismo e il traffico aumentano. La comunità è scossa e chiede maggiore vigilanza. Saranno le istituzioni pronte a rispondere a questa emergenza?

Desenzano del Garda (Brescia), 31 maggio 2025 – Grave incidente, stamattina, a Desenzano del Garda, del Bresciano. Erano da poco passate le 7, quando, in viale Guglielmo Marconi, un uomo di 69 anni è stato travolto da un camper. L'impatto è stato violentissimo: il pedone è stato scaraventato a terra, riportando traumi multipli. Immediato l’allarme al 112: sul posto sono arrivati un'ambulanza, un'automedica e anche l'elisoccorso, atterrato poco distante. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ferito è stato trasportato in volo al Civile di Brescia, dove è stato ricoverato in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Desenzano del Garda, pedone travolto da un camper: è gravissimo

Banca Sella inaugura la nuova succursale di Desenzano del Garda

Banca Sella ha appena inaugurato la sua nuova succursale a Desenzano del Garda, in Viale Tommaso Dal Molin 2.

Cerca Video su questo argomento: Incidente Desenzano Garda Pedone Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Pedone investito a Desenzano. Grave al Civile; Incidente a Desenzano, investito un uomo in viale Marconi; Drammatico investimento a Desenzano: uomo trasportato in volo al Civile, è grave. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Incidente a Desenzano del Garda, pedone travolto da un camper: è gravissimo

Riporta ilgiorno.it: L’uomo è stato investito verso le 7 di sabato mattina, in viale Guglielmo Marconi. Sul posto anche l’elisoccorso ...

Desenzano, 69enne travolto da un camper di turisti: è gravissimo

Come scrive quibrescia.it: L'incidente alle 7 di sabato 31 maggio in viale Marconi. L'uomo è stato trasferito in elicottero al Civile di Brescia. Dinamica ancora al vaglio.

Incidente a Desenzano, investito un uomo in viale Marconi

Lo riporta giornaledibrescia.it: È successo poco prima delle 7 e sono ancora in corso le operazioni su soccorso. Elisoccorso sul posto. Disagi alla circolazione ...