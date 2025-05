Incidente a catena su via Pontina | sei auto coinvolte due feriti Strada chiusa e traffico in tilt

Un incidente a catena su via Pontina ha coinvolto sei auto e ha lasciato due feriti, creando disagi enormi alla circolazione. La strada è attualmente chiusa e il traffico è in tilt, un ulteriore segnale dell'aumento degli incidenti causati da condizioni stradali imprevedibili. Questo evento sottolinea l'importanza di una guida prudente, soprattutto in un periodo in cui le strade italiane sono più affollate. Rimanete aggiornati per maggiori dettagli!

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi all'altezza di Spinaceto in direzione di Roma. Code e traffico. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Incidente a catena su via Pontina: sei auto coinvolte, due feriti. Strada chiusa e traffico in tilt

Incidente sulla Statale 36: tre feriti e traffico in tilt tra Arosio e Capriano

Un incidente stradale ha causato forti rallentamenti sulla Strada Statale 36, con tre feriti, tra Arosio e Capriano.

