Incendio in via Don Blasco fumo nero visibile a distanza

Un incendio è scoppiato in via Don Blasco, generando una colonna di fumo nero visibile da lontano e destando preoccupazione tra i residenti. Il rogo, che ha coinvolto un manufatto vicino alla spiaggia, riporta alla ribalta il tema della sicurezza ambientale nelle aree urbane. Con l'aumento degli incendi legati a fattori umani e naturali, è fondamentale riflettere su come proteggere il nostro patrimonio e la nostra salute. I vigili del fuoco sono già sul posto per domare le f

Una lunga colonna di fumo nero visibile a distanza. Questi gli effetti dell'incendio in via Don Blasco, non lontano dal cavalcavia che sovrasta la stazione ferroviaria. Le fiamme, secondo le prime informazioni, avrebbero coinvolto un manufatto nei pressi della spiaggia. Sul posto i vigili del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Incendio in via Don Blasco, fumo nero visibile a distanza

