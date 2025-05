Incendio in una cantina evacuato uno stabile

Incendio a Cesano Maderno: paura e evacuazione in un stabile! Nel tardo pomeriggio di ieri, una cantina ha preso fuoco, richiedendo l'intervento immediato dei soccorsi. Questo evento mette in luce l'importanza della sicurezza nelle strutture residenziali, proprio mentre cresce l'attenzione su prevenzione incendi e gestione delle emergenze nel nostro Paese. Un momento critico che ricorda quanto sia fondamentale essere sempre pronti!

Grande paura a Cesano Maderno per un incendio divampato all’interno di una cantina. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 30 maggio, in uno stabile in via Torre Viscosa. Erano circa le 18.25 quando è scattata la macchina dei soccorsi per quelle fiamme divampate al piano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Incendio in una cantina, evacuato uno stabile

Un incendio è scoppiato nella cantina sociale abbandonata

Un incendio è scoppiato nella cantina sociale abbandonata di Maccarese, nella serata di domenica 25 maggio.

