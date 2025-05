Incendio in un immobile in centro | proprietari in salvo

Un incendio è divampato in un immobile di via Roma Nuova a Sant'Angelo Muxaro, ma fortunatamente i proprietari sono in salvo e non si registrano feriti. Questa notizia, condivisa dal sindaco Angelo Tirrito, riaccende l'attenzione sulla sicurezza degli edifici storici, spesso vulnerabili. In un’epoca in cui la valorizzazione del patrimonio culturale è al centro del dibattito, la prevenzione diventa fondamentale per proteggere il nostro passato.

Incendio in un immobile in via Roma Nuova, nel centro di Sant'Angelo Muxaro. A dare la notizia, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, è il sindaco Angelo Tirrito. "Fortunatamente - precisa - non si registrano feriti, i proprietari stanno tutti bene e questa è la notizia più. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Incendio in un immobile in centro: proprietari in salvo

