Incendio in discarica a fuoco un container

Un incendio ha scosso la tranquilla discarica di Cogliate, facendo riemergere il dibattito sulla gestione dei rifiuti e la sicurezza ambientale. Alle 16.30, un container è andato in fiamme, allertando immediatamente i vigili del fuoco. Questo episodio evidenzia quanto sia cruciale una corretta gestione dei materiali e la prevenzione di tragiche situazioni. Rimanere informati su questi temi è fondamentale: il futuro del nostro ambiente dipende da scelte consapevoli!

Erano circa le 16.30 quando le fiamme hanno avvolto uno dei container presenti nella discarica di Cogliate. Grande paura alla piattaforma ecologica di via Montello dove ieri, venerdì 30 maggio, sono giunti i pompieri. Sul posto sono arrivate le squadre del Comando di Monza e Brianza con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Incendio in discarica, a fuoco un container

