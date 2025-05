incendio di un auto sulla strada tiberina nei pressi di narni

Un episodio allarmante si è verificato sabato mattina sulla strada Tiberina, dove un'auto ha preso fuoco. L'autista, fortunatamente illeso, ha agito prontamente, un gesto che ricorda l'importanza della sicurezza stradale. Con l'aumento dei veicoli elettrici e ibridi, anche i rischi legati agli incendi possono cambiare. Rimanere vigili è fondamentale: le fiamme possono scattare in un attimo. La sicurezza non è mai troppa!

Sabato mattina, poco dopo le 11:20, una Volvo in marcia sulla strada Tiberina ha preso fuoco improvvisamente. L’autista, accortosi prima del fumo e poi delle fiamme provenienti dal veicolo, non ha potuto far altro che mettersi in salvo e chiamare immediatamente i vigili del fuoco per chiedere aiuto. I pompieri sono intervenuti tempestivamente sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it