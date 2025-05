Incendio alla Lucyplast il rapporto Arpa non evidenzia criticità rilevanti

L’incendio alla Lucyplast di Umbertide ha destato preoccupazione, ma il recente rapporto dell’Arpa offre una rassicurante boccata d’aria: nessuna criticità rilevante per l'ambiente. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza industriale e la gestione delle emergenze, temi sempre più al centro dell'attenzione pubblica. È fondamentale garantire che la prevenzione sia una priorità, per tutelare salute e ambiente in un contesto dove i rischi sono in aumento.

L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) ha diffuso i risultati preliminari delle indagini ambientali condotte in seguito all’incendio avvenuto il 20 aprile presso la Lucyplast di Umbertide. I campionamenti, effettuati sia durante la fase di emergenza sia in quella successiva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Incendio alla Lucyplast, il rapporto Arpa non evidenzia criticità rilevanti

