Incendio ad Andrate | a fuoco un fienile lungo intervento di spegnimento

Un incendio devastante ha colpito un fienile ad Andrate, innescando un lungo intervento dei vigili del fuoco. Mentre la comunità si stringe attorno ai soccorritori, questo evento riaccende l'attenzione sulla sicurezza antincendio nelle zone rurali, sempre più alla ribalta nel dibattito pubblico. Un punto interessante? Il ruolo cruciale di una corretta gestione del territorio per prevenire questi eventi catastrofici, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.

Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri, venerdì 30 maggio 2025, ad Andrate. Ad andare a fuoco è stato un fienile a una cinquantina metri dal centro abitato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ivrea, Volpiano e Castellamonte che hanno impiegato alcune. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incendio ad Andrate: a fuoco un fienile, lungo intervento di spegnimento

