Un incendio ha sconvolto la serata al Grand Hotel Fleming di Roma, costringendo all'evacuazione di 200 clienti. Le fiamme, partite da una camera, hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza degli hotel, un tema sempre più attuale nel settore turistico. Con l'alta stagione alle porte, questo episodio solleva interrogativi cruciali: quanto siamo davvero al sicuro nei luoghi che scegliamo per le nostre vacanze? Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi.

Un incendio è divampato alle 22.30 di ieri nel Grand hotel Fleming, in piazza Monteleone di Spoleto, a Ponte Milvio. Le fiamme, sviluppatesi per cause da accertare, sarebbero partite da una camera al primo piano. Evacuata dai vigili del fuoco l'intera struttura e i circa duecento ospiti, non. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incendio a Roma nel Grand Hotel Fleming, evacuati 200 clienti

