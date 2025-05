Incendio a Fano il video dell' imbarcazione tra le fiamme

L'intervento della guardia costiera a circa mezzo miglio dal porto: il natante ha preso fuoco generando un'alta colonna di fumo nero.

Yacht a fuoco al largo di Fano, incendio visibile dalla battigia

Fano, 31 maggio 2025 – Una mattina di panico al largo della costa marchigiana: un piccolo yacht di 11 metri va a fuoco, con le fiamme che si levano minacciose visibili dalla spiaggia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fano, inferno a bordo, barca divorata dal fuoco e nube di fumo: salvati da altri diportisti con un gommone

Come scrive msn.com: FANO - Paura a metà mattinata al largo del porto di Fano dove, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a fuoco un’imbarcazione di circa 10 metri. Per fortuna i ...

Incendio oggi a Fano, rogo devasta azienda di tartufi

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Fano, 5 febbraio 2022 - Un violento incendio (foto) è divampato ... Ingenti i danni causate dalle fiamme (video) ma nessun ferito. Sul posto, diverse unità dei vigili del fuoco, con due autogru ...

Nessun inquinamento per l'incendio alla Profilglass: l'ha accertato l'Arpam

Come scrive corriereadriatico.it: FANO - «A seguito dell’incendio all’azienda di Bellocchi della scorsa settimana, i dati analizzati dall’Arpam successivamente all’evento accidentale, non hanno mostrato anomalie». Lo annuncia ...