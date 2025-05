Incendi devastanti in Canada | evacuazioni e fumo minaccioso negli USA

Le fiamme che divampano in Canada non sono solo un'emergenza locale, ma un campanello d'allarme per il clima globale. Mentre migliaia di persone evacuano, il fumo minaccia di estendersi oltreconfine, sottolineando un problema sempre più urgente: la salute del nostro pianeta. Questo drammatico evento ci ricorda che i cambiamenti climatici non conoscono confini e richiedono una risposta collettiva immediata. È tempo di agire!

Giganteschi incendi boschivi, che crescono d'intensità , da giorni stanno divorando le foreste nel centro e nell'ovest del Canada, dove migliaia di persone sono in corso di evacuazione, mentre una densa coltre di fumo minaccia di invadere il nord degli Stati Uniti e la situazione meteo, asciutta, calda e ventosa, non accenna a cambiare. I fronti d'incendio sono 170, la metà almeno dei quali sono fuori controllo, in quella che pare una stagione degli incendi anticipata. L' emergenza - scrive la Cnn - è stata dichiarata dai premier delle province canadesi di Manitoba e Saskatchewan, mentre l'agenzia federale Environment Canada ha segnalato il livello massimo di allerta (estremo) anche nelle province di Alberta, Ontario e Territori del Nord-Ovest. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incendi devastanti in Canada: evacuazioni e fumo minaccioso negli USA

Canada, migliaia di persone saranno evacuate a causa degli incendi nella provincia di Manitoba

In Manitoba, oltre 17.000 persone sono state costrette a evacuare a causa di incendi boschivi devastanti.

