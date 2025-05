Incassa quasi un milione di euro ma non li dichiara | parafarmacia nei guai

Un milione di euro non dichiarati: la parafarmacia di Cormons e Monfalcone finisce nel mirino della Guardia di Finanza. Nonostante i regolari scontrini, il mancato versamento delle tasse solleva interrogativi su pratiche poco trasparenti nel settore. Questo episodio mette in luce l'importanza della legalità e della responsabilità fiscale, temi sempre più centrali nel dibattito pubblico. La trasparenza è un valore che non può essere messo da parte!

La guardia di finanza di Gorizia ha concluso un accertamento fiscale nei confronti di una parafarmacia con doppio punto vendita a Cormons e a Monfalcone, risultata essere un “evasore totale”. Questa infatti vendeva i propri prodotti emettendo regolarmente scontrini e ricevute ai propri clienti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Incassa quasi un milione di euro ma non li dichiara: parafarmacia nei guai

Cerca Video su questo argomento: Incassa Quasi Milione Euro Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

De Benedetti, il figlio Rodolfo incassa quasi 2 milioni di euro dalla holding di famiglia. Gli azionisti non ci stanno; Lilo & Stitch straccia ogni record e vola a 8,4 milioni totali; Avanzo di quasi cinque milioni e calo dei mutui, ecco il bilancio consuntivo 2024 di Monfalcone; La Ferrari di Michael Schumacher venduta per 16 milioni di euro: su quale conto finiranno i soldi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dalle multe il Comune di Sassari incassa quasi mezzo milione, ecco come li spende

sassarioggi.it scrive: Il Comune di Sassari utilizza quasi mezzo milione di euro delle multe per migliorare la sicurezza e l’efficienza della città. La maggior ...

Impostazioni dei sottotitoli

Lo riporta mymovies.it: Lilo & Stitch incassa altri 818mila euro e supera quota 12 milioni, passando Un Film Minecraft e insidiandosi al sesto posto della classifica stagionale assoluta. Distanti gli altri titoli. Mission: I ...

De Benedetti, il figlio Rodolfo incassa quasi 2 milioni di euro dalla holding di famiglia. Insorgono gli azionisti

Si legge su affaritaliani.it: A molti fondi esteri e anche ad alcuni gestori italiani non sono piaciuti quei quasi 2 milioni di euro che Rodolfo De Benedetti, figlio di Carlo, ...