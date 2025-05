Inaugurato il Pinocchio di Jori in piazza Mercato

Inaugurato a Napoli il Pinocchio di Marcello Jori, un'opera in bronzo che va oltre la semplice estetica: rappresenta la metamorfosi e l'autenticità. Questa installazione non solo abbellisce Piazza Mercato, ma invita a riflettere sul tema attuale dell'identità in un mondo in continua evoluzione. La scultura, con la sua texture che ricorda il legno, riporta alla mente il desiderio di verità in un'epoca di illusioni. Un invito a riscoprire chi siamo davvero

In Piazza Mercato a Napoli è stata inaugurata "OH!", l'installazione pubblica urbana concepita per la città dall'artista Marcello Jori, raffigurante un Pinocchio essenziale e carico di significati simbolici. Realizzata in bronzo, la scultura mima la porosità del legno, evocando il momento in cui. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Inaugurato il "Pinocchio" di Jori in piazza Mercato

Cerca Video su questo argomento: Inaugurato Pinocchio Jori Piazza Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Pinocchio a Piazza Mercato: oggi l'inaugurazione dell'installazione di “Oh!”; Un Pinocchio alto 4 metri nel cuore di piazza Mercato: ecco l’opera in bronzo di Jori; Un Pinocchio alto 4 metri nel cuore di piazza Mercato: ecco l'opera in bronzo di Jori; Pinocchio in piazza Mercato: le strategie dell’arte a Napoli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inaugurata l'installazione di Jori in Piazza Mercato

Scrive ansa.it: In Piazza Mercato a Napoli è stata inaugurata "OH!", l'installazione pubblica urbana concepita per la città dall'artista Marcello Jori, raffigurante un Pinocchio essenziale e carico di significati sim ...

C'è Pinocchio in piazza Mercato, inaugurata l'installazione di Jori

Segnala ilroma.net: In Piazza Mercato a Napoli è stata inaugurata “ OH! ”, l’installazione pubblica urbana concepita per la città dall’artista Marcello Jori, raffigurante un Pinocchio essenziale e carico di significati s ...

Piazza Mercato, inaugurata dal sindaco Manfredi la nuova installazione “OH!”

Lo riporta msn.com: Il 30 maggio in Piazza Mercato a Napoli è stata inaugurata “OH!”, l’installazione pubblica urbana concepita per la città dall’artista Marcello Jori, ...