È stata inaugurata la nuova Tac al reparto di radiologia dell'ospedale di Civitanova, un passo avanti verso diagnosi più precise e sicure. Grazie alla tecnologia a 166 strati e all'intelligenza artificiale, i pazienti beneficeranno di esami rapidi e con ridotte radiazioni. Questo investimento non solo migliora la qualità delle cure, ma si inserisce in un trend globale di innovazione sanitaria che pone il benessere del paziente al centro. Un futuro più luminoso ci aspetta!

Inaugurata la nuova Tac al reparto di radiologia dell’ospedale di Civitanova. Si tratta di una apparecchiatura di ultima generazione, a 166 strati, dotata anche di intelligenza artificiale. Tra i vari vantaggi, il nuovo macchinario permetterà di "ridurre le radiazioni verso il paziente, velocizzare l’esame e godere di una maggiore risoluzione delle immagini. Passiamo da 64 a 160 strati – ha spiegato il dottor Carlo Santurbano, responsabile della radiologia – per una Tac che è anche munita anche di una applicazione che riduce gli artefatti metallici in presenza di protesi e di un sistema, la Dual energy, che permette di studiare particolari tessuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata la nuova Tac in ospedale: "Diagnosi ancora più accurate"

