Inaugurata la mostra Francesco di Assisi mistico e pellegrino | c' è tempo fino al 22 giugno per ammirarla

Inaugurata la mostra “Francesco di Assisi mistico e pellegrino” al Tempio di Pomona di Salerno, un omaggio all'eredità del Santo a otto secoli dalla sua nascita. Fino al 22 giugno, potrai immergerti nella spiritualità e nell’impatto culturale di Francesco, in un percorso che celebra anche i valori del Giubileo diocesano. Un'opportunità unica per riflettere su come la figura di Francesco continui a ispirare il mondo contemporaneo. Non perdertela

Taglio del nastro, ieri, per la mostra “Francesco di Assisi mistico e pellegrino” negli spazi del suggestivo Tempio di Pomona, a Salerno. Manifestazione culturale nell'ambito degli eventi del Giubileo diocesano, l'iniziativa si intreccia con gli ottocentenari francescani e, nel 2025, precisamente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Inaugurata la mostra “Francesco di Assisi mistico e pellegrino”: c'è tempo fino al 22 giugno per ammirarla

Cerca Video su questo argomento: Inaugurata Mostra Francesco Assisi Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inaugurazione della mostra “Francesco di Assisi mistico e pellegrino”; A Salerno una mostra dedicata a San Francesco di Assisi; Francesco di Assisi, mistico e pellegrino, venerdì a Salerno il via alla mostra; Palio del Cupolone 2025: una festa per riscoprirsi comunità. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inaugurata la mostra “Francesco di Assisi mistico e pellegrino”: c'è tempo fino al 22 giugno per ammirarla

Riporta salernotoday.it: L’ospite d’eccezione, Padre Maciej Olszewski, Guardiano della Curia generale OFM, ha definito le opere esposte finestre sull’anima di Francesco di Assisi ...

A Salerno una mostra dedicata a San Francesco di Assisi

Scrive msn.com: Presso il Tempio di Pomona di Salerno è prevista una mostra artistica dedicata a San Francesco di Assisi, in occasione dell’ottavo centenario del suo Cantico delle creature. L’evento è proposto dall’A ...

Ad Assisi mostra fotografica sulla chartula di san Francesco

ansa.it scrive: È stata inaugurata, nel chiostro superiore di Sisto IV della Basilica di San Francesco, ad Assisi, la mostra fotografica dal titolo "Incontri che lasciano il segno. La chartula scritta da san ...