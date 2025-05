In volo sopra lo swing

Il 10 giugno 1941, Mussolini celebra il primo anniversario della guerra con un discorso che rivela la sua miopia politica. Mentre nel mondo si diffondeva lo swing, simbolo di libertà e innovazione, l'Italia era intrappolata in un regime oppressivo. In questo contrasto tra musica e dittatura, si cela una lezione fondamentale: la cultura può essere un potente strumento di resistenza. Scopri come la musica ha messo in discussione i dogmi del tempo!

È il 10 giugno 1941: nel primo anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia, Benito Mussolini in un discorso al Gran Consiglio del Fascismo afferma, con l'ormai proverbiale miopia politica, che gli

