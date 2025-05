In Veneto un artigiano su due ha più di 50 anni | Dimezzati i giovani Under 34

In Veneto, l’artigianato vive una crisi di identità: la metà degli artigiani ha più di 50 anni e i giovani sotto i 34 anni sembrano disertare il settore. Questo declino demografico non è solo un dato, ma riflette una trasformazione culturale profonda. La sfida? Rinnovare il mestiere e attrarre nuove energie creative. In un mondo che valorizza l’artigianalità, chi raccoglierà questo testimone?

La fotografia demografica dell’artigianato veneto è chiara: il settore sta attraversando una metamorfosi profonda e silenziosa, ma dagli effetti dirompenti. Il numero complessivo dei lavoratori autonomi artigiani è sceso a 146.189 unità, con un calo del -4,5% rispetto all’anno precedente. Ma ciò. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - In Veneto un artigiano su due ha più di 50 anni: «Dimezzati i giovani Under 34»

