Lucca Medievale 2025 ha richiamato un'affluenza straordinaria, trasformando le mura della città in un vibrante palcoscenico di storia e cultura. La magia di questo evento non è solo nei costumi e nelle bancarelle, ma nell'unione di cittadini e turisti, tutti insieme a vivere un'esperienza unica. In un'epoca dove il turismo esperienziale è la chiave del successo, Lucca dimostra come la tradizione possa attrarre sempre più visitatori. Non perdere l'opportunità di scoprire il

LUCCA – Lucca Medievale 2025: anche quest’anno la manifestazione organizzata dalle Contrade San Paolino si conferma un grandissimo successo. In tantissimi, fra cittadini e turisti, hanno affollato il baluardo San Paolino, palcoscenico di numerose iniziative che hanno attratto nella città toscana un pubblico di tutte le età. La bancarella dello speziale del dottor Marco Pardini (Foto ufficio stampa) Dalle dimostrazioni di balestra ai tornei di spade, dagli spettacoli con il fuoco alle danze, dal Villaggio Medievale ai numerosi espositori. Per un intero weekend, da sabato 24 a domenica 25 maggio, Lucca Medievale ha trasformato le mura urbane in un vero e proprio tuffo nell’età di mezzo, registrando un sold out di presenze. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - In tantissimi sulle mura urbane per ‘Lucca Medievale 2025’

