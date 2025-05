In Rianimazione un 20enne accoltellato alla gola | indagano i carabinieri

Un giovane di 20 anni è ricoverato in Rianimazione dopo essere stato accoltellato alla gola a San Pietro Vernotico. Un episodio allarmante che riaccende i riflettori sulla violenza giovanile, un fenomeno in crescita nelle nostre città. I carabinieri sono al lavoro per fare luce sull'accaduto. È fondamentale affrontare questo problema sociale: cosa possiamo fare per proteggere le nuove generazioni? La sicurezza è una priorità che non possiamo ignorare.

BRINDISI - È attualmente ricoverato nella Rianimazione dell'ospedale Perrino, un ventenne che la scorsa notte si è presentato al Pta di San Pietro Vernotico con ferite da arma da taglio alla trachea, per poi essere trasportato d'urgenza all'ospedale di Brindisi. Da chiarire ancora i contorni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - In Rianimazione un 20enne accoltellato alla gola: indagano i carabinieri

