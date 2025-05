In Puglia nuovi asili nido in 66 Comuni | oltre duemila posti Ecco dove

In Puglia, è in arrivo una vera e propria rivoluzione per l'infanzia: oltre 2.000 nuovi posti nei nidi! Con l'assegnazione di 60 milioni di euro dal Pnrr, 66 comuni si preparano a rispondere a un bisogno crescente di servizi per le famiglie. Questo trend di investimenti non solo migliora l'offerta educativa, ma sostiene anche la crescita demografica, fondamentale per il futuro della regione. Scopri dove nasceranno questi nuovi spazi!

Altri 60 milioni di euro per gli asili nido in Puglia e circa duemila posti in più. È la seconda tranche dei finanziamenti del Pnrr, con due distinti bandi che sono stati promossi dal. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - In Puglia nuovi asili nido in 66 Comuni: oltre duemila posti. Ecco dove

